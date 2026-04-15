BGONAIR Live Новини Днес | 105

Скоростта на движение в участъка от 67-и до 80-и км на „Тракия“ ще е до 100 км

Причината е неравности в 13-километровата отсечка

15.04.2026 | 18:50 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Скоростта на движение в участъка от 67-ия до 80-ия км на автомагистрала (АМ) „Тракия“ в област Пазарджик е намалена до 100 км/ч поради неравности. Целта на ограничението е да се повиши безопасността на движението в 13-километровата отсечка, която не е ремонтирана повече от десет години. Това съобщи Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

По трасето са монтирани пътни знаци и табели, сигнализиращи шофьорите за неравностите и необходимостта да ограничат скоростта. Предстоят частични ремонтни дейности в участъка по програмата за текущо поддържане, като в момента се подготвят необходимите документи за възлагане на дейностите, уточняват от АПИ.

Свързани статии

Шофьорите да се движат внимателно, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, както и да не предприемат рискови изпреварвания, които застрашават безопасността на останалите участници в движението, предупреждава АПИ. 

Днес до 16: 00 часа поетапно се ограничаваше достъпът до аварийната лента, от 106-ти до 119-ти км на АМ „Тракия“, в платното за София, за автомобилите със специален режим. 

