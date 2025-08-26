Ограничения в едната тръба на тунел “Люлин” на АМ “Струма”

На 26 и 27 август през нощта за почистване и боядисване временно ще се ограничава движението в тръбата за София на тунел “Люлин“ на АМ “Струма“.

От 22 часа на 26 август до 6 часа на 27 август ще бъде спряно преминаването за почистване на стените на съоръжението и пътната настилка. През нощта на 27 август от 22 часа до 6 часа на 28 август в същата тунелна тръба движението ще бъде ограничено за боядисване на стените на съоръжението.

Пътуващите към София ще преминават двупосочно в тръбата за Перник на тунел “Люлин“. За да не се затрудняват преминаващите, предвидените дейности ще се извършват през нощта, когато движението е по-малко, съобщава bTV.

АПИ апелира шофьорите да спазват стриктно поставената пътна сигнализация и да карат внимателно, спазвайки дистанция. Посъветваха също шофьорите да се движат със съобразена скорост и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.