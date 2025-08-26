IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 27

Ограничения в едната тръба на тунел “Люлин” на АМ “Струма”

АПИ съобщава, че ограниченията ще важат само два дни

26.08.2025 | 08:17 ч. Обновена: 26.08.2025 | 09:25 ч. 0
БГНЕС

БГНЕС

На 26 и 27 август през нощта за почистване и боядисване временно ще се ограничава движението в тръбата за София на тунел “Люлин“ на АМ “Струма“. 

От 22 часа на 26 август до 6 часа на 27 август ще бъде спряно преминаването за почистване на стените на съоръжението и пътната настилка. През нощта на 27 август от 22 часа до 6 часа на 28 август в същата тунелна тръба движението ще бъде ограничено за боядисване на стените на съоръжението.

Пътуващите към София ще преминават двупосочно в тръбата за Перник на тунел “Люлин“. За да не се затрудняват преминаващите, предвидените дейности ще се извършват през нощта, когато движението е по-малко, съобщава bTV.

АПИ апелира шофьорите да спазват стриктно поставената пътна сигнализация и да карат внимателно, спазвайки дистанция. Посъветваха също шофьорите да се движат със съобразена скорост и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

АПИ тунел ограничения Люлин АМ Струма почистване
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem