IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 35

Въвеждат ограничения на движението по АМ "Струма"

АПИ ще извършва ремонти по фуги на мостови съоръжения

23.03.2026 | 09:34 ч.
АПИ

Въвеждат отраничения на движението в участъци от магистрала „Струма“, в област Кюстендил. Промяната започва от днес  и ще продължи до петък.

Ограниченията са поради ремонти по фуги на мостови съоръжения.  Ремонтите ще се извършват през деня, за да се осигури безопасността на пътуващите и на работните екипи.  Обходният път на Кресна ще разполага с три големи моста и два тунела

Днес и утре от 08.00 ч. до 17.00 ч. ще се работи при 38-и км на магистралата в посока Благоевград, съобщиха от АПИ.

На 25 март, от 8 ч. до 17 ч., ще се работи при 45-ти км в посока Благоевград. Движението ще се извършва в изпреварващата лента, като ще е ограничено преминаването в активна и аварийна лента.

На 26 март, от 8 ч. до 17 ч., ремонтни дейности ще са при 46-ти км на автомагистралата в посока Благоевград. Ще се работи в активната и аварийната ленти, а автомобилите ще преминават по изпреварващата.

На 27 март, от 8 ч. до 15 ч., ще се работи при 46-ти км в посока София. Трафикът ще преминава по изпреварващата лента, като ще е ограничено преминаването в активната и аварийната лента.

Ремонтните дейности ще се извършват в активната и аварийната ленти, които ще бъдат затворени за движение, а трафикът ще преминава в изпреварващата.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

АПИ движение Струма
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem