Унищожават 328 кг месо, задържано на Дунав мост

Общо 328 кг месо и месни продукти без документи за произход иззеха инспектори от Областната дирекция по безопасност на храните-Русе. Акцията е проведена съвместно с Гранична полиция на ГКПП „Дунав мост“. Количеството е открито в спрян за рутинна проверка хладилен бус с българска регистрация, взет под наем от турски гражданин, движещ се в посока Румъния.

На незаконната стока инспекторите са се натъкнали при рутинна съвместна проверка със служители на „Гранична полиция“. По първоначална информация месото е открито в хладилен бус, управляван от турски гражданин, който е пътувал извън страната.

Акция "Чиста храна"

Превозното средство е привлякло вниманието на екипи на Агенция „Митници“ и „Гранична полиция“ в рамките на акция „Чиста храна“.

Д-р Георги Дяков, началник отдел „Контрол на храните“ заяви пред БНТ: „ В момента, както обяви министър Христанов, тече акция „Чиста храна“ и имаме засилени проверки на граничните пунктове относно безопасността на храните. Дунав мост е вътрешна европейска граница, но контролът е постоянен.“

Инспектор Николай Йосифов от Областната дирекция по безопасност на храните допълни, че стоката е била без документи за произход, част от нея – с етикети на турски език, и съхранявана при неподходящи температурни условия.

Установени са наденица, малотрайни колбаси и кренвирши, месо за дюнери, цели пилета и пилешки разфасовки. Всички те са насочени за унищожаване. Съставен е акт за нарушение на шофьора, собственик на превозваната стока.

Инспектор Николай Йосифов от Областната дирекция по безопасност на храните: „При извършената проверка на място установихме, че стоката е без всякакви документи за произход. Самият водач обясни, че пътува от Пловдив за Румъния, без да дава точни данни къде точно ще разтовари стоката. Същата беше етикетирана на турски език, но без никакви документи. Освен това беше съхранявана при неподходящи условия, което създава риск за здравето на потребителите. Стоката беше забранена за търговия и впоследствие насочена за унищожаване в екарисаж.“

Йосифов допълни, че храната е от животински произход – пилешко месо и малотрайни колбаси, част от които с нарушена опаковка. Хладилният агрегат на превозното средство не е работил, а автомобилът е бил нает от фирма за коли под наем.

Д-р Георги Дяков, началник отдел „Контрол на храните“: „Превозното средство не е имало необходимата регистрация. Било е оборудвано с хладилен агрегат, който не е бил включен, а самото превозно средство не е регистрирано за този тип транспорт. То е наето от фирма Rent-a-car за целта.“

Стоката е насочена за унищожаване като страничен животински продукт. За нарушението е предвидена санкция от 500 до 1500 евро, като е съставен акт на водача на превозното средство.

През последните месеци са установени три подобни случая, като от БАБХ отчитат засилен контрол в рамките на акция „Чиста храна“ и около Великденските празници.

Задържането на месо без документи представлява сериозен проблем,

свързан с безопасността на храните и защитата на потребителите. Това е месо, което се предлага или транспортира без необходимите документи, удостоверяващи неговия произход, качество и съответствие с ветеринарно-санитарните изисквания.

Липсата на документи означава, че не може да се установи откъде произхожда месото, при какви условия е било добито, съхранявано и транспортирано, както и дали е преминало задължителния ветеринарен контрол. Това създава сериозен риск за здравето на хората, тъй като подобни продукти могат да бъдат заразени с опасни микроорганизми или да са негодни за консумация.

В зависимост от резултатите от извършените лабораторни изследвания, продуктът може да бъде унищожен, ако се установи, че представлява опасност.

Освен рисковете за здравето, търговията с месо без документи е и нарушение на законодателството, което води до налагане на глоби и други санкции на отговорните лица. Поради това спазването на изискванията за проследимост и контрол е от съществено значение за гарантиране на безопасни хранителни продукти и защита на обществения интерес.