Роми от Стара Загора: Използват ни за изборите, после ни забравят

Схемите за купуване на вот стават все по-разнообразни - от стандартното директно плащане на избирателите, през социални придобивки, които ги задължават да гласуват за конкретна партия.

Ромският квартал "Лозенец" в Стара Загора е едно от местата със засилено полицейско присъствие дни преди вота

В последните години избирателната активност там е в пъти по-ниска, но жители разказват, че въпреки това купуването на гласове продължава.

Част от тях твърдят, че им се предлагат пари, а други са склонни да продадат гласа си срещу солидни суми.

"Има хора, които предлагат пари за изборите и за 50 лева си продават гласовете, после целия квартал страда - за какво, за едно нищо", заяви жител на "Лозенец".

"Зависи колко пари, ако са над 100 хиляди може. 20 човека сме вкъщи. За 100 хиляди лева ще гласувам", каза друг мъж.

Местните са категорични, че не искат и този път да бъдат използвани за изборите, а след това - отново забравени

"Няма да гласувам, защото нямаме контрол над квартала си. Всички деца са неграмотни. Имаме осветление, къде го пускат, къде не, това не е колегиално", подчерта друг мъж.

"Когато има избори всеки идва в квартала. Те само искат кокала и после кварталът страда цял живот", смята жител на Стара Загора.

В борбата с купуването на гласове се включва и социалното министерство, което пряко работи с уязвимите групи.

За се предотвратят злоупотреби при ползване на различни услуги или раздаване на помощи, социални служители присъстват при разпределението им.

"В XXI век да избираш между бюлетината и хляба е абсурдно.

Изатова решихме да тръгнем по следите на този проблем, за да можем превантивно да вземем мерки, проведохме срещи и очи в очи обяснихме, че е абсурдно социалната система да се използва по един или друг начин", каза Хасан Адемов пред "Денят ON AIR".

Министърът подчерта, че ще бъде прилагана политика на нулева толерантност към подобни практики и продължават да работят по сигналите на граждани съвместно с институциите.

