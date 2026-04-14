Разкрита е нова схема за изборна търговия: 50 евро онлайн срещу вот

Петима души са задържани при акция на Министерство на вътрешните работи, след като е разкрита нова схема за купуване на гласове, при която плащанията са извършвани онлайн. Това съобщи и.д. главен секретар на МВР Георги Кандев във фейсбук.

Схемата е действала чрез използване на популярна платформа за разплащане. Задържаните са откривали профили на избиратели, през които впоследствие са превеждани парите.

Срещу обещание да гласуват за конкретна политическа партия,

участниците са получавали по 50 евро, директно по сметките си.

По данни на разследването, паралелно с това са събирани лични карти, което е давало възможност за контрол върху изпълнението на уговорения вот.

Сигналът по случая е подаден на телефон Национална система 112 от свидетел, който съобщил, че група лица предлага пари на граждани, за да гласуват по определен начин.

Полицията реагира незабавно и установява общо седем души, съпричастни към организацията, както и два автомобила, използвани за придвижване и координация.

При акцията са открити 2050 евро в брой, основно в банкноти с малък номинал,

както и 25 мобилни телефона и множество предплатени SIM карти, използвани за комуникация и регистрация в платформата.

Работата по случая продължава, като се изяснява пълният обхват на схемата и евентуалните ѝ връзки с изборния процес.

Това е поредно разкритие на МВР срещу купения вот. По-рано вчера полицията задържа кмета на село Солище, община Кърджали, а при друга операция в област Плевен бяха открити 113 образци на бюлетини и 17 тетрадки с имена и суми срещу тях.