МВР: Задържан е кмет в Кърджалийско заради купуване на гласове

Кметът на село Солище в община Кърджали е задържан за участие в схема за купуване на гласове за предстоящите избори в неделя, съобщи главният секретар на МВР Георги Кандев в профила си във "Фейсбук".
Кметът е предоставил пари на собственик на местен магазин, с цел да черпи клиентите и да ги убеждава да гласуват за конкретна политическа партия.
Двама свидетели са разпитани пред съдия и е образувано досъдебно производство. Разследването продължава, а кметът остава в ареста, посочи още Кандев.
Седмица преди изборите продължават акциите на полицията в страната срещу изборната търговия.
В Плевенско са арестувани трима души за купуване на гласове, съобщи Кандев отново в Facebook профила.
У задържаните са открити над 4 хил. евро, 113 образци на бюлетини за предстоящия вот, както и списъци с имена и суми, вписани срещу тях.
Образувани са досъдебни производства.