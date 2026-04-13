МВР: Задържан е кмет в Кърджалийско заради купуване на гласове

В Плевенско са арестувани трима, открити са над 4 хил. евро и бюлетини

13.04.2026 | 20:57 ч.
БГНЕС

Кметът на село Солище в община Кърджали е задържан за участие в схема за купуване на гласове за предстоящите избори в неделя, съобщи главният секретар на МВР Георги Кандев в профила си във "Фейсбук".

Кметът е предоставил пари на собственик на местен магазин, с цел да черпи клиентите и да ги убеждава да гласуват за конкретна политическа партия.

Двама свидетели са разпитани пред съдия и е образувано досъдебно производство. Разследването продължава, а кметът остава в ареста, посочи още Кандев.

Седмица преди изборите продължават акциите на полицията в страната срещу изборната търговия.

В Плевенско са арестувани трима души за купуване на гласове, съобщи Кандев отново в Facebook профила.

У задържаните са открити над 4 хил. евро, 113 образци на бюлетини за предстоящия вот, както и списъци с имена и суми, вписани срещу тях.

Образувани са досъдебни производства.

