Със 76 евро глобиха шофьора на колата, "слязла" в подлеза на Орлов мост ВИДЕО

Бързо издириха собственикът на автомобила, който влетя в подлеза на Орлов мост. Става дума за 69-годишен мъж.
Водачът е глобен със 76 евро. Наложени са му две глоби - за необезопасяване на колата. Санкцията е 51 евро и за създаване на опасност за пешеходците и е на стойност 25 евро.
Мъжът оставил колата точно пред входа на моста откъм сградата на БНТ, но забравил да дръпне ръчната спирачка. Водачът е тестван за алкохол и дрога, пробите му са отрицателни.
В момента текат действия по изваждането на колата, съобщават от БНТ
За щастие при инцидента няма пострадали хора, въпреки че случката се разиграва в активните часове на деня преди да започне обедната почивка на намиращите в близост офиси и въпреки пътникопотока от съседните спирки на градския транспорт.
"Реакцията на екипите беше незабавна и координирана. Работим съвместно с полицията, за да бъде ситуацията овладяна възможно най-бързо и безопасно, без риск за гражданите", коментира заместник-кметът по сигурността на Столичната община Лъчезар Милушев, който пристигна на мястото.
Екипи на дирекция "Аварийна помощ и превенция" и на полицията работят съвместно по извеждането на превозното средство от подлеза.
Едва не премаза издателя Христо Блажев
За инцидента във Facebook съобщи издателя Христо Блажев, който сподели, че е чул метален звук, спрял се е на място, а пред него преминал автомобилът.
"Слизах към метрото в подлеза под Орлов мост. Чух грохот и скърцане на метал. Застинах и точно пред мен от стълбите откъм БНТ се сурна празна кола, която няколко момчета спряха, след като ударите в праговете убиха инерцията ѝ. Никой не бе ударен, чист късмет. Странен ден си е", написа той във Facebook, публикувайки снимка на автомобила.
