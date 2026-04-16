Сянката на съмненията: Казуси, които разклащат доверието в правосъдието

През последните дни няколко на пръв поглед несвързани случая започнаха да се преплитат и да оформят обща картина – на нарастващи съмнения, въпроси без ясни отговори и усещане за двойни стандарти в съдебната система.

Името на градския прокурор Емилия Русинова отново излезе на преден план заради предполагаеми връзки с кръга около Петьо Петров – Еврото. Темата връща в публичното пространство стария въпрос за влиянието на неформални мрежи. Самата Русинова определя тези твърдения като опит за дискредитиране.

Паралелно стои и казусът със статута на Борислав Сарафов. След решение на Конституционния съд, което ограничава продължителността на подобни временни позиции, се разгаря нов правен и политически спор – може ли той да продължи да упражнява пълния обем от правомощията си.

И ако дотук темата изглежда като институционален дебат, един конкретен случай ѝ придава много по-човешко измерение. Става дума за разследване срещу служител от охраната на Сарафов, който блъска възрастен пешеходец на пътека – човек, който впоследствие умира. Според твърдения делото е било прекратено неочаквано, а по случая вече е започнала проверка.

На фона на тези събития отново изниква въпросът за системните проблеми в правосъдието и за това докога институциите ще водят спорове, вместо да предлагат решения. Темата ще бъде обсъдена в студиото на “Директно“ с директора на Българския институт за правни инициативи Биляна Гяурова-Вегертседер и главния редактор на news.lex.bg Павлина Желева.

