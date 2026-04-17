Колекционерска сребърна монета за 150 години от Априлското въстание пуска БНБ.

За впечатляващите на времето 40 минути изминава разстоянието от Централна гара до площад "Славейков" първият трамвай. Именно на това събитие БНБ посвети първата евромонета за колекционерски цели за тази година – сребърната "125 години електрически трамвай в България".

Голям е интересът към нея и към следващата – 150 години от рождението на Кръстьо Сарафов. Дни ни делят до третата – за Априлското въстание.

Стефан Цветков, главен касиер на БНБ: "Всички възпоменателни монети предизвикаха страхотен интерес за колекционерите, много бързо се реализираха тези тиражи, надявам се и за следващите монети да е така."

Най-скъпата колекционерска монета остава златната "Паисий Хилендарски - два златни лева" от 2022 г., чиято цена при пускането беше 3755 лева.