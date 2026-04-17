"Алфа рисърч": ПБ на Радев - 34,2%, БСП на кантар, "Сияние" - интересен феномен

Шест партии влизат в 52-ото Народно събрание според изследване на "Алфа рисърч". Това са "Прогресивна България" - 34,2%, ГЕРБ-СДС - 19,5%, ПП-ДБ - 11,6%, ДПС – 9,4%, "Възраждане" - 5,8%, "БСП-Обединена левица"- 4,0%

"Избирателната активност върви нагоре. Около 3.3 млн. души ще гласуват, сравнено с 2.6 млн. от предишния вот", коментира Боряна Димитрова, която представи финалното проучване в последния ден на предизборната програма, пред bTV.

Интересен феномен са "Сияние"

"Партията стана видима и различима в хода на кампанията. Тя също отбелязва ръст и гражданска активност - хора, които не са политизирани, избират да я подкрепят. Ще видим какво ще се случи в последните дни", обясни Димитрова.

По думите й голямата интрига не е за първото място, а за броя на партиите, които ще бъдат в следващия парламент. От това ще зависи и разпределението на мандатите, и възможностите за мнозинства.

"Тази интрига остава отворена", добавя социологът.

Според "Алфа рисърч" 72% от хората са решили за кого ще гласуват още преди началото на кампанията. Тези, които са взели решение по време на нея, са 16%, а тези, които все още не са решили, са 12%.

40% от решилите за кого ще гласуват в предизборната кампания, отиват към "Прогресивна България".

От високата активност печели силният - партията на Радев.

Изследването е проведено от „Алфа Рисърч“ в периода 13-15 април 2026 г. Публикува се на сайта на агенцията и се реализира със собствени средства. Проучването е проведено сред 1000 пълнолетни граждани от цялата страна. Използвана е стратифицирана двустепенна извадка с квота по основните социално-демографски признаци. Информацията е събрана чрез пряко стандартизирано интервю с таблети по домовете на анкетираните лица.