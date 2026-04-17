"Тренд": Пет партии влизат в 52-ото НС, три са на ръба

Пет сигурни партии влизат в 52-ото Народно събрание, а три формации са на ръба на бариерата. Това сочи проучване на социологическа агенция "Тренд" в последните дни преди вота.

Партиите, които ще влязат в парламента, според "Тренд", са "Прогресивна България" с 33.2% подкрепа, ГЕРБ-СДС с 19,1%, ПП-ДБ, които получават 11,2% и ДПС с 10,2%. Последни в НС се нареждат "Възраждане" с 7,1% от вота на гласуващите.

Три формации са на ръба на парламентарната бариера

Това са БСП, за които са декларирали, че ще гласуват 4%. За "Сияние" декларират подкрепа 3,9% от гласуващите, а МЕЧ също остава близо до бариерата с 3,7%.

По-високата избирателна активност обаче излага на риск влизането на БСП в НС.

В подредбата следват Има такъв народ (2,1%), Величие (1,7%), Алианс за права и свободи (1,6%) и Синя България (1%).

3.2 милиона граждани декларират, че ще гласуват на предстоящите предсрочни парламентарни избори, което е повишаване с около 100 хиляди души спрямо последното ни проучване, реализирано непосредствено преди началото на предизборната кампания. Изследването е проведено само на територията на страната. Вотът от чужбина може да внесе определени промени в електоралната картина.

Последни часове от предизборната кампания

В полунощ приключва предизборната кампания за предсрочния парламентарен вот на 19 април. Точно два дни остават до началото на изборния ден.

В неделя малко над 6,5 млн. гласоподаватели ще имат възможност да избират измежду 24 политически формации - 14 партии и 10 коалиции.

Окончателният брой избиратели за вота на 19 април е 6 575 151, съобщи заместник-председателят и говорител на ЦИК Росица Матева.

Ограничение да гласуват имат избиратели, които са поставени под запрещение - 9525 души, тези с влязла в сила присъда $лишаване от свобода$ – 4311, и с издадено удостоверение за гласуване на друго място - кандидати, наблюдатели, членове на ЦИК и районните избирателни комисии - 577.

В страната ще гласуваме с машини в 9354 избирателни секции, а в 2641 – само с хартиени бюлетини, каза председателят на ЦИК Камелия Нейкова.

В секциите ще има по една машина, ще има 172 подвижни избирателни секции, а с видеонаблюдение ще бъдат около 11 650, каза Нейкова.

Адресите на секциите, както и броят на избирателите в тях, могат да бъдат намерени в новата интерактивна електорална карта, публикувана на сайта на ЦИК.

Данните в проучването са от представително за пълнолетното население на страната проучване, проведено от "Тренд" по поръчка на "24 часа" в периода 13-16 април 2026 г. сред 1004 български граждани по метода на стандартизираното "лице в лице" интервю.