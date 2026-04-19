Продължават проблемите с машинното гласуване в Бургас, Троян, Поморие

Продължават проблемите с машинното гласуване на различни места в страната. В две секции на Бургаско то бе прекратено - това е секция № 20 в Поморие и секция № 255 в Бургас.

От Районната избирателна комисия заявиха, че при гласуване с устройството машините отпечатват бели разписки или принтират нагънати бюлетини. От РИК работят и по още 7 сигнали, свързани с проблем с машините в други секции, като тепърва ще стане ясно дали там ще бъде преустановено гласуването с устройства.

Още в началото на изборния ден в секция № 67 също имаше проблем с машината, тъй като се оказа, че секционната избирателна комисия не е включила устройството в захранването, а е работила единствено с помощта на батерия. Това изнерви част от гласоподавателите, които не успяха са упражнят своя вот машинно, а се наложи да гласуват с бюлетина.

Възстановено е машинното гласуване в секция 255 в бургаския кв. „Сарафово“. При гласуване машината е отпечатвала няколко пъти само отрязък от бюлетината, без да се вижда за кого е подаден вотът. След намесата на техник и рестартиране на устройството проблемът е отстранен.

В две секции - в Ловеч и Троян - е преустановено гласуването с машини, съобщи председателят на Районната избирателна комисия (РИК) в Ловеч Росица Димитрова.

По думите ѝ причината са непреодолими обстоятелства. Димитрова не уточни точните причини за преустановяване на машинното гласуване.