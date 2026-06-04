Чудо на Еверест: Изчезнал планински водач се появи след седмица неизвестност

Непалски водач по катерене, за когото се смята, че е загинал на връх Еверест, е намерен да пълзи до базовия лагер, шест дни след като е бил видян жив за последен път.

Дава Шерпа е бил видян за последен път над Лагер 3, на около 7500 м, докато е слизал от планината след изкачването на върха.

Надеждите за оцеляването му са били минимални, тъй като въздухът на тази височина е разреден, но днес екип за почистване е забелязал опитния катерач, а се плъзга бавно надолу.

Шерпа е с измръзване по ръцете си, но изглеждал в добро общо състояние.

"Дава успя да оцелее въпреки всички трудности в продължение на дни. Това е истинско чудо“, каза Пемба Шерпа, изпълнителен директор на 8K Expeditions, която е ръководила издирвателните усилия.

Петима души са загинали досега при тазгодишното изкачване, трима от които са непалци, участвали в подготовката за Еверест, съобщава AFP.

“Доколкото знам, никой досега не е оцелял сам на тази височина на Еверест. Чудо е да оцелееш шест дни сам и да се спуснеш безопасно. Мисля, че е живял в палатките, за да се предпази“, каза Пемба Шерпа.

Дава Шерпа е "буден и се лекува“, според Нишант Дакал, лекар в интензивното отделение на болницата HAMS в Катманду.

"Той ме позна. Добре е и говори. Щастливи сме.“, каза дъщерята на изчезналия водач пред Ройтерс.

Преди да бъде намерен, съпругата на 52-годишния мъж каза пред AFP, че е отправила последна молитва за душата му.