Резултатът към 19:00 часа: ПБ печели изборите с 38,7%, ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ в тройката

"Прогресивна България" печели извънредните избори за 52-ото Народно събрание. Коалицията на Румен Радев води убедително в екзит пола на социологическите агенции, сочат данните към 19:00 часа. Техният резултат е 38,7% от гласовете.

В битката за второ място ГЕРБ-СДС дръпна с 14,8%, докато ПП-ДБ събира 13,1%.

На четвърто място е ДПС със 9,2%, а над чертата са още "Възраждане" и БСП-Обединена левица.

Най-близо до 4-процентната бариера пък са "Величие" и МЕЧ.

Активността е 44,9%, а гласувалите "Не подкрепям никого" - 1,8%.

Ето и класирането към 19:00 часа според екзит пол:

"Прогресивна България" - 38,7%

ГЕРБ-СДС - 14,8%

ПП-ДБ - 13,1%

ДПС - 9,2%

"Възраждане" - 5,3%

"БСП-Обединена левица" - 4%

"Величие" - 3,4%

МЕЧ - 3,2%

"Сияние" - 2,4%

АПС - 1,7%

ИТН - 1,5%