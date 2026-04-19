Резултатът към 19:00 часа: ПБ печели изборите с 38,7%, ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ в тройката

БСП-ОЛ и "Възраждане" над чертата

19.04.2026 | 19:18 ч. Обновена: 19.04.2026 | 19:18 ч. 81
Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

"Прогресивна България" печели извънредните избори за 52-ото Народно събрание. Коалицията на Румен Радев води убедително в екзит пола на социологическите агенции, сочат данните към 19:00 часа. Техният резултат е 38,7% от гласовете. 

В битката за второ място ГЕРБ-СДС дръпна с 14,8%, докато ПП-ДБ събира 13,1%.

На четвърто място е ДПС със 9,2%, а над чертата са още "Възраждане" и БСП-Обединена левица. 

Най-близо до 4-процентната бариера пък са "Величие" и МЕЧ.

Активността е 44,9%, а гласувалите "Не подкрепям никого" - 1,8%.

Ето и класирането към 19:00 часа според екзит пол:

  • "Прогресивна България" - 38,7%
  • ГЕРБ-СДС - 14,8%
  • ПП-ДБ - 13,1%
  • ДПС - 9,2%
  • "Възраждане" - 5,3%
  • "БСП-Обединена левица" - 4%
  • "Величие" - 3,4%
  • МЕЧ - 3,2%
  • "Сияние" - 2,4%
  • АПС - 1,7%
  • ИТН - 1,5%
