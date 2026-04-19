Резултатът към 19:00 часа: ПБ печели изборите с 38,7%, ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ в тройката

"Прогресивна България" печели извънредните избори за 52-ото Народно събрание. Коалицията на Румен Радев води убедително в екзит пола на социологическите агенции, сочат данните към 19:00 часа. Техният резултат е 38,7% от гласовете.
В битката за второ място ГЕРБ-СДС дръпна с 14,8%, докато ПП-ДБ събира 13,1%.
На четвърто място е ДПС със 9,2%, а над чертата са още "Възраждане" и БСП-Обединена левица.
Най-близо до 4-процентната бариера пък са "Величие" и МЕЧ.
Активността е 44,9%, а гласувалите "Не подкрепям никого" - 1,8%.
Ето и класирането към 19:00 часа според екзит пол:
- "Прогресивна България" - 38,7%
- ГЕРБ-СДС - 14,8%
- ПП-ДБ - 13,1%
- ДПС - 9,2%
- "Възраждане" - 5,3%
- "БСП-Обединена левица" - 4%
- "Величие" - 3,4%
- МЕЧ - 3,2%
- "Сияние" - 2,4%
- АПС - 1,7%
- ИТН - 1,5%