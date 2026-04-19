БСП: Постигнахме резултат, който мнозина считаха за невъзможен

Има още много какво да се желае

19.04.2026 | 20:47 ч. Обновена: 19.04.2026 | 21:33 ч. 14
Снимка: БГНЕС

Ясно е, че постигнахме резултат, който мнозина считаха за невъзможен. Показахме устойчивост и показахме, че сме на прав път, скоро ще разберем дали ще бъдем парламентарно представени. Това заяви лидерът на БСП Крум Зарков след края на изборния ден в коментар на излезлите предварителни резултати.

Той допълни още, че поема пълната отговорност за резултатите.

По думите му, във вторник  "ще свикаме Изпълнителното бюро и след това Националния съвет, а там ще преценим как да продължим така, че да върнем БСП и нейните партньори където им е мястото - на върховете на българската политика ".

„Демокрацията е жива, избирателната активност е по-висока. Има още много какво да се желае, но е добре тази тенденция да се запази. Специална благодарност отправяме към всички, гласували за БСП, независимо дали за пореден или за пръв път. „Благодарим на всички активисти и членове на щабовете ни, имахме трудни условия и ограничени ресурси, приоритет беше личния контакт”, каза още Зарков.

 

БСП избори Крум Зарков Народно събрание
