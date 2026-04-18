Емил Дечев обеща: Разкрива утре в 20:01 партиите, които купуват гласове

"В 20:01 на изборния ден ще кажа кои са шампионите, сребърния и бронзовия медалист", заяви пред "Дойче Веле" вътрешният министър Емил Дечев.

От МВР вече се похвалиха с над 1 200 000 конфискувани евро и над 370 задържани след акциите срещу купуването на гласове.

Дечев не е изненадан от мащаба на заловеното и смята, че то е много малка част от всичкото.

"Теоретично е невъзможно да задържим всичко. Необходимо е съдействието на прокуратурата", казва вътрешният министър.

Мерките на МВР срещу контролирания вот утре

"Контролираният вот много по-трудно се предотвратява от купения. Много по-труден е за разследване. Противодействието срещу него има успехи, когато има вътрешни хора, които са готови да съдействат.

Много по-лесно се противодейства на такъв тип вот от редовно правителство, което е имало четири години време, за да осигури достатъчно добре полиция, да обезпечи заподозрените лица, така че да може, когато наближи изборният процес и датата на изборите, оперативно органите да са достатъчно добре подготвени - както с агентура, така и със специални разузнавателни средства и вътрешни хора, които да са готови да дадат информация, да им се осигури защита като свидетели. Но за това е необходимо и съдействието на една много важна институция - българската прокуратура. За съжаление, няма добри сигнали. Имаме около 50 лица с имунитет, които участват в изборите и за които имаме данни за съпричастност за извършване на изборни престъпления. Преписките са изпратени на Софийска градска прокуратура и за момента нямаме информация дори за едно от тези лица да има образувано досъдебно производство и да е издадено постановление за привличането му като обвиняем, каза Емил Дечев.

Според него акциите на МВР са ядосали "определени сили и присъдружните им медии".