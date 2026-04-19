Антон Кутев: Ще говорим с много партии, не само с БСП

Не мога да кажа кой ще е председател на НС

19.04.2026 | 20:37 ч. Обновена: 19.04.2026 | 20:37 ч. 2
Снимка: БГНЕС

Ще говорим с много партии, не само с БСП. В момента е рано да говорим за това. Това каза Антон Кутев - кандидат за народен предстаител от "Прогресивна България".

„Две неща са сигурни до момента. Едното е, че убедително печелим изборите. Ние ще направим правителство. Благодаря на всички избиратели, които ни подрекпиха. Оттук нататък ни чака най-тежкото. Не мога да кажа кой ще е председател на НС, но ще бъде избран бързо”, каза още Кутев.

По думите му, задължително ще търсим по-широка основа за конституционните промени.

„Правителството няма да издържи дълго, ако не направим конституционната реформа”, добави Кутев. “Дойдохме не защото искаме властта, а за да променим България. Съюзът, който търсим, ще е този, който ще ни позволи да направим стабилно управление и да направим реформа във Висшия съдебен съвет, респективно да сменим главния прокурор. Това са изходните точки. Ако погледнем съдебната реформа, не мисля, че ГЕРБ са възможен партньор, а правителството няма да издържи дълго, ако не направим съдебната реформа”, коментира още Кутев.

