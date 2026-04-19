"Галъп": ПБ е с 35,5%, ГЕРБ- СДС е със 17,5%, БСП остава под черта

Според първите резултати от екзитпола на социологическата агенция "Галъп интернешънъл болкан" , представени по „Нова телевизия“, разпределението на гласовете за политическите сили според вота на парламентарните избори е:

"Прогресивна България" – 35,5 процента

ГЕРБ – СДС – 17,5 процента

"Продължаваме промяната - Демократична България" – 13,8 процента

ДПС – 10,3 процента

"Възраждане" – 5,9 процента

"БСП – Обединена левица" – 3,9 процента.

Към 20,00 часа до урните да отишли 48.0 на сто от имащите право на глас.