В кадър: Вижте новата метростанция „Стадион Георги Аспарухов“

Новият участък на метрото се очаква да бъде готов през юли

16.04.2026 | 11:08 ч. 10

Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

През юли се очаква да тръгнат влаковете по новия участък на метрото през "Подуяне". Трите нови станции са „Стадион Георги Аспарухов“, „Витиня“ и „Ген. Владимир Вазов“. Те са проектирани така, че да са удобни и разпознаваеми, с внимание към средата, в която се намират, включително станцията при стадиона, която носи визуална препратка към името на Георги Аспарухов. 

Предвиден е и буферен паркинг за 100 автомобила, който да улесни хората, идващи от околните райони.

Как изглежда метростанцията „Стадион Георги Аспарухов“? Вижте в галерията на фоторепортера Димитър Кьосемарлиев.

