Петър Витанов: Целта е сформиране на устойчиво правителство

Петър Витанов излезе с първи коментар след изборната победа на Румен Радев. По думите му ПБ е имала социологията на улицата и може да се разбере кога има енергия и заряд, който да се материализира в урните.

На въпрос какво искат да променят, Витанов, първо благодари на всички, които са гласували за “Прогресивна България”.

Сформирането на едно устойчиво правителство се състои в промяна на конституционните норми. Това мнозинство, може да се говори за промяна във ВСС и в това, което пречеше на справедливостта. Устойчивото правителство е належащо за всички”, каза Витанов и повтори думите на лидера Румен Радев.

Как ще си сътрудничат с десните, Витанов каза, че за говорене на коалиция преди официалните данни на ЦИК, е неуместно. Той поздрави Зарков и новото ръководство на БСП, които “съживиха партията”.

С кого няма да се водят разговори?

“Няма да се водят разговори с ДПС-НН. Ако е необходимо, ще се водят партии извън статуквото. Предстои да видим официалните данни и да видим кои партии влизат и едва тогава ще говорим за потенциални резултати”, каза още представителят на “Прогресивна България”.

“Основното очакване на хората е борба с олигархичния модел. Партията ни няма намерение да заменя един олигархичен кръг с друг”, каза още Витанов.