Колко мандата ще получи партията на Радев в следващото НС?

Резултатите са от "Тренд" и "Мяра"

19.04.2026 | 20:40 ч. 13
Снимка: БГНЕС

Малко повече от 10 депутати ще са нужни на "Прогресивна България", за да има парламентарно мнозинство. 

Според данните от exit poll-а на "Тренд" партията на Румен Радев печели с 39,2% подкрепа, следван от ГЕРБ-СДС с 15,1%. и  ПП-ДБ със 13,3%.

Тези резлутати нареждат мандатите по следния начин: 

  • "Прогресивна България"- 111;
  • ГЕРБ-СДС - 43;
  • "Продължаваме промяната-Демократична България" - 38;
  • ДПС - 23;
  • "Възраждане" - 14;
  • "БСП - Обединена левица" - 11.

Според агенция "Мяра", където Радев получава 38,7%,  ГЕРБ-СДС - 14,7%, ПП-ДБ - 13,3% , мандатите се разпределят по следния начин:

  • "Прогресивна България"- 109;
  • ГЕРБ-СДС - 42;
  • "Продължаваме промяната-Демократична България" - 37;
  • ДПС - 26;
  • "Възраждане" - 15;
  • "БСП - Обединена левица" - 11.
