Колко мандата ще получи партията на Радев в следващото НС?

Малко повече от 10 депутати ще са нужни на "Прогресивна България", за да има парламентарно мнозинство.
Според данните от exit poll-а на "Тренд" партията на Румен Радев печели с 39,2% подкрепа, следван от ГЕРБ-СДС с 15,1%. и ПП-ДБ със 13,3%.
Тези резлутати нареждат мандатите по следния начин:
- "Прогресивна България"- 111;
- ГЕРБ-СДС - 43;
- "Продължаваме промяната-Демократична България" - 38;
- ДПС - 23;
- "Възраждане" - 14;
- "БСП - Обединена левица" - 11.
Според агенция "Мяра", където Радев получава 38,7%, ГЕРБ-СДС - 14,7%, ПП-ДБ - 13,3% , мандатите се разпределят по следния начин:
- "Прогресивна България"- 109;
- ГЕРБ-СДС - 42;
- "Продължаваме промяната-Демократична България" - 37;
- ДПС - 26;
- "Възраждане" - 15;
- "БСП - Обединена левица" - 11.