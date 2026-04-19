Колко мандата ще получи партията на Радев в следващото НС?

Малко повече от 10 депутати ще са нужни на "Прогресивна България", за да има парламентарно мнозинство.

Според данните от exit poll-а на "Тренд" партията на Румен Радев печели с 39,2% подкрепа, следван от ГЕРБ-СДС с 15,1%. и ПП-ДБ със 13,3%.

Тези резлутати нареждат мандатите по следния начин:

"Прогресивна България"- 111;

ГЕРБ-СДС - 43;

"Продължаваме промяната-Демократична България" - 38;

ДПС - 23;

"Възраждане" - 14;

"БСП - Обединена левица" - 11.

Според агенция "Мяра", където Радев получава 38,7%, ГЕРБ-СДС - 14,7%, ПП-ДБ - 13,3% , мандатите се разпределят по следния начин:

"Прогресивна България"- 109;

ГЕРБ-СДС - 42;

"Продължаваме промяната-Демократична България" - 37;

ДПС - 26;

"Възраждане" - 15;

"БСП - Обединена левица" - 11.