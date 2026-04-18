Русия освети небето над Европа и предизвика тревога ВИДЕО

Полицията в Норвегия, Швеция и Финландия получи стотици сигнали снощи от загрижени свидетели, които са забелязали необичаен светлинен феномен в небето. Мистериозното събитие се оказа причинено от изстрелване на ракета от руски космодрум в северната част на страната.

Феноменът се е представил под формата на ярка, въртяща се точка, заобиколена от синя мъглявина. Забелязан е над Ромсдал, Норвегия, и в района Сапми в Северна Швеция и Финландия, където сиянието е било особено интензивно и отчетливо на фона на дълбокото нощно небе.

Астрономите обясниха, че това е така нареченият феномен "здрач", който се получава, когато отработените газове от ракета на голяма височина са осветени от слънцето, което вече е потънало под хоризонта за наблюдател на земята. Това създава ефекта на гигантски, светещ прожектор.

Източникът на тревожния инцидент е руска ракета-носител "Союз-2.1б", изстреляна от космодрума Плесецк близо до Архангелск. Оборудвана с вторичен горен етап, машината излетя в петък около 1:30 ч., прелитайки през небето над северната част на континента по пътя си към орбита.

🇷🇺 🇫🇮 People in Finland were terrified by the launch of the Russian Soyuz-2.1b rocket from the Russian Plesetsk Cosmodrome near the border – dozens of calls were received by emergency services overnight⬇️pic.twitter.com/fJrYcKcjIB — senore_amore (@SenoreAmore) April 17, 2026

Целта на мисията беше да изстреля друг спътник от военната серия "Космос" в слънчево-синхронна орбита, приблизително на 500 километра над Земята. Тези спътници са предназначени за разузнавателни и комуникационни цели. Космическият център, разположен в Северна Русия, се използва най-често за такива задачи.

Характерната спирала е резултат от разширяване на отработените газове във вакуум и техническо изхвърляне на остатъчно гориво през блока Волга. Замразените частици след това действат като огледало, отразявайки лъчите на Слънцето, което сега е далеч отвъд хоризонта.

През 2009 г. подобен феномен предизвика сензация и поредица от теории за посещения на НЛО, междуизмерни портали и тайни експерименти на проекта HAARP.

Норвежките служби след това получиха хиляди обаждания от загрижени граждани. Мистерията в крайна сметка беше разгадана от руските военни, които признаха, че става въпрос за неизправност на ракета "Булава", чийто повреден двигател започна да се върти около оста си, създавайки гигантска, светеща въртележка от атомизирано гориво в небето.