Започва вторият етап от снимките на новия български игрален филм "Чамкория". Днес екипът на продукцията реализира първата сцена в столичната църква "Св. Николай".

"Днес е 16 април. На тази дата преди 101 години се е случило едно от най-ужасните събития на българската история - атентатът в катедрала "Света Неделя". Решихме, че в памет на тези 134 човешки живота да започнем с тази сцена", каза режисьорът Виктор Божинов в ефира на "България сутрин".

Той уточни, че след храма снимките се пренасят в студио.

"Нашите художници там са пресъздали интериора от катедрала "Света Неделя", но след атентата, т.е. разрушена. Дори отломките върху декора са отломки от 22-а година от една къща, която в момента се реновира. Предстои да снимаме най-драматичната сцена - стотина човека, затрупани, смазани, болка и разбира се - Бай Славе, който остава участник и започва да помага на ранените", разкри Божинов пред Bulgaria ON AIR.

Режисьорът сподели, че има предизвикателства, като финансите.

"Ние сме с достатъчно ограничен бюджет, но се опитваме максимално добре и ефективно да покажем, че дори с този бюджет, можем да направим нещо изключително достоверно. Благодаря на екипа", изтъкна той.

"Една част от костюмите се шият. Все още има останали костюми от тази епоха, наемат се и от други места. Градската среда е сложна. София може да бъде безкрайно по-красива, ако тези сгради се поддържат", настоя Божинов.

Малин Кръстев играе във филма емблематичния Бай Славе от романа на Милен Русков "Чамкория".

"Сложен човек - като мислене, живеене, реализация. Много е далеч от мен. 80% от ролята е, когато успееш да хванеш мисленето на човека и неговият характер. Бай Славе ми е много любопитен с реакциите, с това да излъжеш живота на дребно. Но зад това стои чувствителен човек", каза актьорът.

Кръстев подчерта, че изкуство се прави от личности и индивидуалност.

"Да, всички сме остри камъни, но се случват прекрасни неща", на мнение е актьорът.

Божинов съобщи, че през втората половина на 2027 г. ще бъде реализирана премиерата на филма по кината.