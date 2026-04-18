Парадокс: Купуваме повече, но имаме усещане за обедняване

Интересен парадокс илюстрира икономическата обстановка в България - от една страна ръст на потреблението, а от друга - усещане за обедняване, спекула и липса на ясна икономическа посока.

Време на политическа несигурност, растящи цени и извънредни мерки от държавата - така изглежда икономическата картина у нас според предприемача и заместник-председател на Българската търговско-промишлена палата Красимир Дачев и финансиста и член на Фискалния съвет Любомир Дацов.

"Потреблението, включително това, което статистиката изнесе миналата седмица, има огромен бум. Ръстът е 7-8%, което говори за много нарастващо реално потребление, независимо от ръста на цените", каза Дацов.

В същото време обаче се вижда и промяна в структурата на потреблението.

"Има заявка, че се потребява по-скъпо и по-качествено. Но има и група, не най-нискодоходните, а малко над тях, до средното ниво, където вече има загуба на потребление", обясни финансистът пред bTV.

Красимир Дачев коментира още по-рязко случващото се на пазара у нас.

„България е най-големият в Европа ценови ускорител. Както адронен колайдер има в Швейцария, ние имаме ценови ускорител в България“, коментира той.

По думите му няма икономическа логика за сегашното поскъпване на горивата.

"Никаква причина няма да се увеличават цените на горивата. Нито сме ги купили вчера, нито онзи ден. Купени са преди 3 месеца. 30% е цената на суровината, 5% струва преработката. Останалото е акциз и спекула", каза Дачев.

И двамата икономисти смятат, че държавната помощ в кризисен момент е неизбежна, но предупредиха, че тя не може да замести стабилна икономическа политика.

Според Дачев компенсациите са логични, защото иначе поскъпването на енергията ще вдигне допълнително инфлацията. Дацов обаче постави акцент върху дефицита и предупреди, че бюджетът е все по-ограничен.

"Когато не знаеш какво да направиш, направи това, което е принципно. Не трябва да си специалист по бюджет, за да знаеш, че в добрите времена трябва да заделиш нещо, когато се случи лошото", отправи той критика към политиците.

Според него вървим към стагфлация - увеличаване на инфлацията и намаляване на растежа.