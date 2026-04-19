Данните на "Тренд" показват откъде идват избирателите, които са гласували за "Прогресивна България" на Румен Радев, като при екзитпола ги е питала за кого са гласували на предишните парламентарни избори. "Прогресивна България" е взела 15,7% от ГЕРБ-СДС, 18,5 на сто бивши гласоподаватели на ПП-ДБ, 10,7% от "Възраждане", 2,8 от избиралите досега ДПС, 11,3% от БСП-ОЛ, 3,3 на сто от избирателите на АПС, 4,7% от тези на ИТН, 3,1% от МЕЧ и 2,1 процента от гласовете за "Величие".
"От 48% от хората, които са посочили, че гласуват "за нещо по-добро", най-голям е делът на гласоподаватели на "Прогресивна България", каза пред Нова социологът от "Тренд" Евелина Славкова. И допълни: "Политическата формация е привлякла гласове от БСП, от "Възраждане", от ГЕРБ. От "Възраждане" са взели почти половината в сравнение с техните резултати през 2024 година".
Славкова припомни, че има и хора, които през 2024 г. са гласували с "Не подкрепям никого", но част от тях сега са решили да гласуват за "Прогресивна България".
"Също така част от хората, които са посочили, че сега са излезли да гласуват, а през 2024 г. не са гласували, също са дали своя вот за тях. Очевидно "Прогресивна България" успява да ги мобилизира", заяви тя.