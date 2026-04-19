Борисов поздрави Радев, но отсече: Без безпринципни сглобки

Благодаря за всеки глас за ГЕРБ. Поздравявам първия! Равносметката е ясна за нас и я направихме още с оставката на кабинета “Желязков”. Без коалиции и без безпринципни сглобки! Това написа във Фейсбук лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

"Да спечелиш изборите е едно, да управляваш е съвсем друго. Изборите решават кой да е първи, но преговорите ще решат кой ще управлява. ГЕРБ може и в управление, и в опозиция. И в политиката, както и в живота, трябва търпение"”, пише още Борисов.

С 39,2% "Прогресивна България" на Румен Радев печели парламентарните избори за 52-ото Народно събрание. Това сочат данни на социологическата агенция "Тренд".

Втори са ГЕРБ-СДС с 15,1%. На трето място са ПП-ДБ с 13,3% .