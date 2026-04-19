IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 161

Борисов поздрави Радев, но отсече: Без безпринципни сглобки

Да спечелиш изборите е едно, да управляваш е съвсем друго

19.04.2026 | 21:35 ч. 9
Снимка: БГНЕС

Благодаря за всеки глас за ГЕРБ. Поздравявам първия! Равносметката е ясна за нас и я направихме още с оставката на кабинета “Желязков”. Без коалиции и без безпринципни сглобки! Това написа във Фейсбук лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

"Да спечелиш изборите е едно, да управляваш е съвсем друго. Изборите решават кой да е първи, но преговорите ще решат кой ще управлява. ГЕРБ може и в управление, и в опозиция. И в политиката, както и в живота, трябва търпение"”, пише още Борисов.

Свързани статии

С 39,2% "Прогресивна България" на Румен Радев печели парламентарните избори за 52-ото Народно събрание. Това сочат данни на социологическата агенция "Тренд". 

Втори са ГЕРБ-СДС с 15,1%. На трето място са ПП-ДБ с 13,3% .

Тагове:

ГЕРБ Бойко Борисов избори Народно събрание
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem