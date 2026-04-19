ПП-ДБ: Спортсменско е да се поздрави Радев, но битката не е приключила

Спортсменско е да се поздрави г-н Румен Радев за победата на вота и ние го поздравяваме. Но все още битката за честността на вота не е приключила. Когато тази битка приключи и са ясни финалните резултати, както и вотът от чужбина, ще коментираме детайлно какво трябва да се случи в следващия парламент. Това заяви лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев на брифинг след края на изборния ден.

"Българските граждани излязоха, гласуваха и оставиха ГЕРБ и ДПС в миналото. Това, което протестът си беше поставил като цел. От тук - нататък ни чака изключително много работа, с всички законопроекти и с избора на нов ВСС и нов главен прокурор", допълни Василев.

"На база на предварителните резултати, моделът Пеевски-Борисов, няма да има 80 гласа в следващото Народно събрание. Това означава само едно - възможност за смяна ва ВСС, възможност за смяна на главния прокурор. Това беше една от целите на протестите през 2025 година. Стотици хиляди излязоха на тези протести и ние поехме ангажимента да бъдем техния инструмент в този парламент. В това Народно събрание едниствената политическа сила, която може да гарантира европейския път на България е ПП-ДБ", заяви лидерът на "Демократична България" Ивайло Мирчев.

"Битката продължава. Предстоят тежки дни", каза още той.