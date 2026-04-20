Вотът от чужбина: първи Радев, следват ПП-ДБ и ДПС

Резултатите са на база 90,7% обработени протоколи

20.04.2026 | 06:54 ч. Обновена: 20.04.2026 | 06:56 ч. 10
Лондон Снимка БГНЕС

Централната избирателна комисия публикува междинните резултати от изборите за народни представители, проведени на 19 април.

При обработени 90,67% протоколи на секционните избирателни комисии в чужбина резултатите са:

  • "Прогресивна България" – 38,93%
  • ПП-ДБ – 22,8%
  • ДПС – 7,25%
  • "Величие" – 5,77%
  • "Възраждане" – 5,18%
  • ГЕРБ-СДС – 4,78%
  • МЕЧ – 3,85%
  • "Алианс за права и свободи - АПС" – 3,67%
  • "Сияние" – 2,07%
  • "БСП – Обединена левица" – 0,99%
  • "Има такъв народ" – 0,84%

