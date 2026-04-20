Вотът от чужбина: първи Радев, следват ПП-ДБ и ДПС

Централната избирателна комисия публикува междинните резултати от изборите за народни представители, проведени на 19 април.
При обработени 90,67% протоколи на секционните избирателни комисии в чужбина резултатите са:
- "Прогресивна България" – 38,93%
- ПП-ДБ – 22,8%
- ДПС – 7,25%
- "Величие" – 5,77%
- "Възраждане" – 5,18%
- ГЕРБ-СДС – 4,78%
- МЕЧ – 3,85%
- "Алианс за права и свободи - АПС" – 3,67%
- "Сияние" – 2,07%
- "БСП – Обединена левица" – 0,99%
- "Има такъв народ" – 0,84%
Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.