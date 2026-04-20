Олимпийска шампионка, легенда във волейбола и знакови спортисти в новото 52 НС

Волейболната легенда Владимир Николов спечели вота на избирателите на парламентарните избори в Пловдив, показват данните на Централната избирателна комисия при 100% преброени протоколи.

Николов, който е и съпредседател на ВК Левски София, е едно от най-разпознаваемите лица в българския спорт е и отличникът по преференции в града под Тепетата с общо 12 018 преференции. 8463 от тях той е получил директно от избирателите, а 3555 преференции е получил като водач на листата на Прогресивна България в Пловдив.

Спортистът е фаворит за поста министър в Министерството на младежта и спорта.

Възходи и падения

В същото време легендата на българската лека атлетика Стефка Костадинова претърпя сериозен провал в изборен район 16 в Пловдив – град. Доскорошната шефка на БОК и дългогодишна световна рекордьорка във високия скок събра едва 48 преференции. Отделно от това в този район са гласували за ДПС още 54 избиратели с преференции, които отиват при Стефка. Така тя събра общо 102. А ДПС, чиято листа водеше Костадинова, получи 1596 гласа в Пловдив-град.

Друга олимпийска шампионка – Ивет Горанова, влиза безапелационно в Народното събрание като лидер на листата на Прогресивна България в Ловеч. В 11-и избирателен район тя спечели 46.604% от гласовете, като за нея са гласували 24 779 души.

Плувецът Петър Стойчев също влиза в парламента, като в Смолян той е получил 3193 лични преференции – най-много от всички кандидати в региона.

Акробатът Енчо Керязов е друг виден представител на спортните среди, който ще влезе в Народното събрание с листата на Прогресивна България. Той бе лидер на листата в Ямбол и постигна един от най-високите проценти, изобщо в страната – 54.9%. 26 342 души са гласували за него, с което партията взима 3 от 4 мандата в Ямбол.

Един от великите ни гимнастици – Йордан Йовчев също спечели депутатско място в Пловдив – област. Той е втори в района по преференции с 2841. / БГНЕС