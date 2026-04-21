Майка и бебе на 2 месеца са с опасност за живота след тежка катастрофа

Момченце на близо 2 години, което е било в автомобила, е в тежко състояние

21.04.2026 | 12:33 ч. Обновена: 21.04.2026 | 12:33 ч.
Снимка: архив, БГНЕС

Майка и бебе на 2 месеца са настанени в тежко състояние и с опасност за живота в отделението по реанимация в МБАЛ - Шумен след тежко пътнотранспортно произшествие, станало вчера малко след 16:00 часа между селата Риш и Александрово, съобщиха от МВР в Шумен.

По-голямото момченце, на близо 2 години, което е било в автомобила, е в тежко състояние с травма и рана в областта на главата и ляво ухо, то е в съзнание.

Шофьорът - 38-годишен мъж от Шумен, е с фрактура на ребрена дъга. Тестван е за алкохол и наркотични вещества и техни аналози, пробите му са отрицателни, добавиха от пресцентъра на полицията.

Шофьорът е предприел маневра за изпреварване на автомобили. При завършване на маневрата е загубил контрол над управлението на колата, която е излязла вдясно от пътното платно, и се ударила в скат.

