Шофьорите на колите от тежката катастрофа с обвинения за умишлени убийства

Снимка: фейсбук - Мартин Александров 1 / 8 / 8

Софийската градска прокуратура ще повдигне най-тежкото обвинение срещу двамата водачи на автомобилите, причинили тежката катастрофа с автобус на градския транспорт в София вчера.

При инцидента загинаха двама души - пътници в автобуса, а други седем са в много тежко състояние в различни болници в столицата. 27-годишен загина на място, а 31-годишен почина в ИСУЛ след катастрофата. Двама от пострадалите при катастрофата са в критично състояние.

Шофьорите ще бъдат обвинени за причиняване на смърт при пътнотранспортно произшествие с умисъл.

Единият лек автомобил се е блъснал странично в автобуса и го е преобърнал на една страна, като се е врязъл почти изцяло в него, каза заместник-градският прокурор на София Ангел Кънев. Той допълни, че в автобуса са пътували много хора, включително и деца.

В едната кола - "Ауди", е имало двама души и те спорят помежду си кой точно е управлявал автомобила. И двамата нямат книжки, пробите за алкохол са отрицателни.

"Част от тях са неправоспособни и имат множество нарушения по Закона за движение по пътищата. Няма спирачен път, а единият от леките автомобили помита спирка на градския транспорт 25 метра по-надолу от мястото, където автобусът е бил ударен, съобщи още Ангел Кънев.

Според него по всяка вероятност става дума за гонка. На водачите ще се направи и кръвен тест и ще бъдат взети ДНК отпечатъци.

За момента е установено, че автомобилите са се движили със скорост от над 150 км/ч.

Държавното обвинение ще удължи задържането на мъжете със 72 часа, а през следващите дни ще поиска от съда да им наложи и най-тежката мярка за неотклонение – "задържане под стража".

До момента е ясно, че в единия от автомобилите са пътували двама братя, а в другия – трима мъже. От всички са взети кръвни проби и ДНК материал.

При подобна катастрофа 21-годишният Виктор от ромската махала "Факултета" се вряза с колата си с над 165 км/ч в автобус на градския транспорт на кръстовището на бул. "Възкресение" и бул. "Константин Величков". При катастрофата загина уважаван лекар. През април 2026 г. Софийският градски съд му постанови присъда от 20 години затвор при строг режим и му отне правото да шофира за срок от 23 години.