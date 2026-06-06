Иран атакува Кувейт и Бахрейн с балистични ракети

Американските сили прехванаха ирански балистични ракети и дронове, изстреляни по посока на Ормузкия проток и Залива, съобщи Централното военно командване на САЩ, цитирано от Ройтерс.

Техеран изстреля седем балистични ракети по Кувейт и Бахрейн само часове след като САЩ свали четири ирански дрона камикадзе, изстреляни по посока на Ормузкия проток, се посочва в съобщението и се допълва, че щурмовите безпилотни летателни апарати са представлявали пряка заплаха за морското корабоплаване в региона.

Американските сили впоследствие удариха ирански крайбрежни радарни станции в Горук и на остров Кешм като защитна мярка срещу по-нататъшни атаки срещу корабоплаването, посочват от военното командване.

Оттам допълниха, че по първоначални данни шест от изстреляните от Иран ракети са прехванати, а седмата не е достигнала целта си.

Кореспонденти на Франс прес съобщиха за взривове в района на Международно летище Кувейт и в бахрейнската столица Манама, която бе огласена по-рано от вой на сирени.

Иранската Революционна гвардия: Атакувахме военни бази на САЩ в Близкия изток

Елитният ирански Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) съобщи, че е атакувал тази нощ бази на САЩ в Близкия изток в отговор на американски удари по иранските острови Сирик и Кешм.

В изявление, разпространено чрез иранската държавна телевизия, гвардейците, които представляват идеологическата армия на Ислямската република, посочиха, че са атакували "вражески бази в региона с помощта на ракети".

КГИР твърди, че ракетните му войски са ударили бази в Кувейт и Бахрейн. Гвардейците посочиха, че са обстрелвали и четири танкера, опитали да преминат Ормузкия проток без тяхно разрешение, и добавиха, че САЩ ще бъдат отговорни за последствията от пълното затваряне на пролива за доставки на петрол и газ, ако Вашингтон продължи да създава "неприятности".