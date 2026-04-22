IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 17

Жена загина, след като пожар обхвана цяла къща в село Ливада

39-годишен мъж пострада в кв. „Орландовци“, вдишал е дим и токсични пари

22.04.2026 | 09:02 ч. 0
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Един човек е загинал и един е ранен при пожари през изминалото денонощие, съобщи Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”. В страната са потушени 40 пожара.

При пожар в къща в село Ливада е загинала жена на 93 години, която е била трудноподвижна със счупен крак. При пристигане на място екипите са установили, че гори цялата къща, състояща се от четири различни постройки. Причината за инцидента е късо съединение в електрическо табло, намиращо се в приземно помещение.

След пожар в къща в столичния квартал „Орландовци“ е пострадал мъж на 39 години, който е вдишал дим и токсични пари. Транспортиран е до ВМА и е без опасност за живота. Причината за пожара е неправилно използване на нагревателни уреди.

Пожарните екипи са реагирали на 66 сигнала за произшествия в страната.

С материални щети са възникнали 11 пожара, от които шест в жилищни сгради. Без нанесени материални щети са 29 пожара.

Извършени са 26 спасителни дейности и помощни операции. От тях пет са били при катастрофи, а 21 - при оказване на техническа помощ.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Главна дирекция Пожарна безопасност и защита на населението пожари село Ливада
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem