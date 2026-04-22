Жена загина, след като пожар обхвана цяла къща в село Ливада

Един човек е загинал и един е ранен при пожари през изминалото денонощие, съобщи Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”. В страната са потушени 40 пожара.

При пожар в къща в село Ливада е загинала жена на 93 години, която е била трудноподвижна със счупен крак. При пристигане на място екипите са установили, че гори цялата къща, състояща се от четири различни постройки. Причината за инцидента е късо съединение в електрическо табло, намиращо се в приземно помещение.

След пожар в къща в столичния квартал „Орландовци“ е пострадал мъж на 39 години, който е вдишал дим и токсични пари. Транспортиран е до ВМА и е без опасност за живота. Причината за пожара е неправилно използване на нагревателни уреди.

Пожарните екипи са реагирали на 66 сигнала за произшествия в страната.

С материални щети са възникнали 11 пожара, от които шест в жилищни сгради. Без нанесени материални щети са 29 пожара.

Извършени са 26 спасителни дейности и помощни операции. От тях пет са били при катастрофи, а 21 - при оказване на техническа помощ.