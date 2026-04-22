ДПС губи подкрепа в нетрадиционните региони, в бастионите тя пада два пъти

ДПС загуби подкрепата си в "нетрадиционните" за партията региони, а в бастионите подкрепата за Движението намалява почти два пъти. Това са изводите на Институт за развитие на публичната среда.

Движението за права и свободи (ДПС) е на политическата сцена от началото на промените в страната. До изборите на 19 април, 2026 г. нейният електорат изглеждаше и най-стабилен.

През 2013 г., резултатът ѝ беше малко над 400 хил. гласа (11.3%), а на вота през 2023 г. партията получи 348 хил. гласа (13.75%), на сегашните избори партията получава малко над 230 хил. гласа, което е 7.12%.

През 2024 г. формацията се разцепи и на изборите през октомври се яви като ДПС-Ново начало (фракция около Делян Пеевски) и Алианс за права и свободи (останалите съмишленици на Ахмед Доган).

Въпреки разцеплението ДПС-Ново начало в голяма степен запази позициите на партията, като през октомври 2024 г. самостоятелно успя да привлече 281 хил. гласа (11.51%). АПС пък получи 182 хил. гласа. (или 7.49%).

Според данните общият брой гласове на ДПС на вота преди няколко дни е най-ниският от началото на разглеждания период. Резултатът на формацията и в проценти поставя негативен рекорд.

Мандатите на Движението логично следват динамиката на гласовете през годините и варират между 26 (през 2017 г.) и според прогнозите вече 21 в новото 52-о Народното събрание.

Как се променят гласовете на ДПС по райони?

Данните за страната показват, че ДПС е загубило най-много гласове спрямо октомври 2024 година от Варна – със 7086 по-малко, Благоевград – със 6800 по-малко и Пазарджик – със 6245 по-малко. В районите Кърджали, Разград и Силистра пък бележи ръст. Той обаче се дължи и на факта, че на изборите през октомври 2024 година в тези райони беше и най-ожесточената борба между двете фракции – ДПС-Ново начало и АПС, където втората събра сериозна подкрепа. Част от тези гласове очевидно са се върнали към „марката” ДПС на изборите на 19-и април.

Специално внимание заслужават и районите Видин, Враца и Монтана, които са "нетрадиционни" за ДПС. В тях обаче в продължение на години се наблюдаваше устойчив ръст в подкрепата за формацията. Този път там има сериозен спад. В тези райони формацията губи почти 14 хил. гласа, от които 6 хил. само от Монтана. По този начин подкрепата за ДПС е намаляла почти наполовина спрямо 2024 г.

Резултатите от изборите на 19 април 2026 г. показват, че за първи път от повече от десетилетие ДПС регистрира най-нисък резултат не само като абсолютен брой гласове, но и като дял.

Данните показват, че в традиционните за ДПС региони част от избирателите отново се консолидират около партията, след като гласовете им бяха разделени между Ново начало и АПС през октомври 2024 г.

Разширеният през 2024-а година периферен вот обаче се свива значително. Така година и половина, след като Ахмед Доган заръча на Делян Пеевски да разширява „партийното строителство в нетрадиционните райони” и след временния успех на ДПС-Ново начало в края на 2024 г., подкрепата в тях намалява почти два пъти.

Оказва се, че след изборите в неделя ДПС, както и повечето формации от 51-то Народно събрание, губят значителна част от подкрепата си, след появата на "Прогресивна България".