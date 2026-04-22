Край на сагата: Борислав Сарафов подаде оставка

Изпълняващият длъжността главен прокурор Борислав Сарафов подаде оставка. Той е внесъл писмо във ВСС, в което уведомява, че оттегля съгласието си от днес да изпълнява функциите на главен прокурор.

Днес прокурорската колегия на ВСС се събира на заседание и ще обсъди искането на Сарафов.

На сайта на прокуратурата Борислав Сарафов публикува своя изявление:

Обръщам се към Вас, за да Ви информирам, че днес пред Прокурорската колегия на Висшия съдебенсъвет оттеглих съгласието си за заемане на длъжността изпълняващ функциите главен прокурор на Република България.

След по-малко от два месеца се навършват три години от възлагането да изпълнявам функциите на административен ръководител на Прокуратурата на Република България. През юни 2023 г. поех тази отговорност в изключително усложнена институционална и обществено-политическа среда, белязана от напрежение, ерозия на общественото доверие и опити за въвличане на прокуратурата в процеси извън нейните конституционни функции.

С ясното съзнание за ролята на прокуратурата като гарант за законността и обществения ред положих последователни усилия за институционална стабилизация, професионална консолидация и възстановяване на доверието в дейността ни. С Вашата подкрепа тези усилия дадоха резултат и днес прокуратурата е в по-устойчиво и професионално състояние. Израз на това е високата оценка и уважението, с която институцията се ползва от страна на международните партньори.

Решението си взех още преди време, след внимателна преценка на всички правни и институционални последици. Отложих неговото оповестяване, за да не допусна допълнителна дестабилизация на Прокуратурата на Република България в условията на продължителна и тежка политическа криза, която, надявам се, както и мнозинството от българските граждани демонстрираха, този път е намерила своето успешно разрешение.

За съжаление, през изминалите месеци прокуратурата продължи да бъде подлагана на неоснователен и неправомерен натиск. Наред с това станах обект на целенасочена очерняща и компроматна кампания. Въпреки това поставих над всичко интереса на институцията, на която съм посветил повече от три десетилетия от професионалния си път, и поех отговорността да продължа изпълнението на функциите си.

Считам, че към настоящия момент са налице предпоставки за нов етап в развитието на прокуратурата - етап, основан на устойчивост и предвидимост.

Искрено се надявам в кратки срокове да се пристъпи към реализиране на дълго отлаганите решения и избори в съдебната власт при спазване на принципите на прозрачност, законност и държавническа отговорност и при безусловно гарантиране независимостта на българските магистрати, които са най-големите поддръжници на реализирането на съдебна реформа, в която водещи ще са професионалните критерии и изпълнението на обществените очаквания за утвърждаване на върховенството на правото и постигането на справедливост.

Убеден съм, че Прокуратурата на Република България ще продължи да изпълнява своите конституционни функции с необходимата отговорност, последователност и независимост. За мен остава ангажиментът да продължа да служа на съдебната власт и на българските граждани в рамките на закона и професионалния си дълг.

Колеги, благодаря Ви за професионализма, устойчивостта и подкрепата!

Кой е Борислав Сарафов?

Борислав Сарафов се превърна в една от най-влиятелните и същевременно противоречиви фигури в българската съдебна система през последните години.

Завършва право във Висшия институт на МВР през 1994 г. Кариерата му започва като следовател в Софийската окръжна следствена служба.

Преминава през различни нива на прокуратурата – от заместник районен прокурор в Сливница до прокурор във Върховната касационна прокуратура.

Той е заместник-главен прокурор при Сотир Цацаров и Иван Гешев. През 2017 г. е избран за директор на Националната следствена служба (НСлС) и преизбран за втори мандат в края на 2022 г.

Поема поста на и.ф. на главен прокурор на 16 юни 2023 г., веднага след отстраняването на Иван Гешев.

Като опитен професионалист участва активно в срещи с Европол, ФБР и прокурорските мрежи на ЕС. Поставя акцент върху борбата с нелегалната миграция и киберпрестъпността. След поемането на поста и.ф. главен прокурор, Сарафов обяви курс към "деполитизация" на прокуратурата и прекратяване на практиката на "размахване на дела като бухалки".

Сарафов обаче търпи критики и обвинения

Името му бе замесено в разследванията на фондация "Антикорупционен фонд". Снимки на Сарафов в ресторант "Осемте джуджета" с Петьо Петров - Пепи Еврото предизвикаха съмнения за неговата обвързаност с мрежи за нерегламентирано влияние. Сарафов твърди, че е бил подведен да отиде там от Иван Гешев.

В седмиците преди отстраняването на Иван Гешев, двамата влязоха в открита война. Сарафов подаде сигнал срещу Гешев, заявявайки, че се страхува за живота си, и поиска държавна охрана.

Сарафов е обект на сериозни критики, че заема поста "изпълняващ функциите" надминавайки законовите срокове. През април 2026 г. министърът на правосъдието Андрей Янкулов предложи дисциплинарно производство за неговото отстраняване поради системни нарушения. То обаче не бе прието.