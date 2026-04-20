Русия е "впечатлена" от призива на Радев за диалог

Москва приветства изявленията на бъдещия български премиер Румен Радев за необходимостта от прагматичен диалог с Русия. Това заяви пред репортери прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков.

"Разбира се, впечатлени сме от думите на г-н Радев, който спечели изборите, и на няколко други европейски лидери за готовността им да решават проблемите чрез диалог, прагматичен диалог с Руската федерация", заяви говорителят на Кремъл.

Свързани статии Външната политика ще е предизвикателството пред Румен Радев

И все пак Песков заяви, че е преждевременно да се говори за признаци на промяна в общоевропейските настроения към Русия, след като беше попитан дали победата на коалицията на Румен Радев в България и няколко други събития биха могли да показват евентуално "размразяване" в руско-европейските отношения.

"Мисля, че би било преждевременно да се правят такива радикални заключения за промяна в общоевропейския климат. Все пак виждаме изявления, идващи от Брюксел, от съвсем различен характер", каза говорителят на Кремъл.

Русия никога не е отхвърляла диалога

Русия никога не е отхвърляла диалога с други страни, но най-често не успява да намери реципрочност с Европа, на мнение е Дмитрий Песков.

"Русия никога не е отхвърляла диалога; напротив, ние търсим диалог, но най-често това не е реципрочно в Европа", заяви говорителят на Кремъл. "Вярваме също, че всякакви съществуващи разногласия, всякакви несъответствия във взаимните интереси, могат и трябва да бъдат разрешени само на масата за преговори", коментира още той избора на Радев за премиер в България.