Татяна Дончева: БСП ще се заеме с проблеми, изоставени от години

Лидерът на “Движение 21” Татяна Дончева коментира задълбочаващата се криза в БПС. Според нея партията вече ще се заеме с проблемите, които са били изоставени с години.



“Ще изчисти редиците си като идеология, като профил, като ценности, като хора — хора, които наистина са лоялни към формацията и биха работили за нея”, на мнение е Дончева.

Искат оставката на Зарков

Тя коментира кой в редиците на БСП иска оставката на председателя Крум Зарков. "Има такива, които искат оставката. Това е предишното ръководство на партията, което докара партията до 1,8%. И искат оставката на Крум Зарков за това, че той за месец и половина не е успял да качи бариерата от 4%. Защото, ако бяха те, "със сигурност щяха да я качат до 44% и да спорят с Румен Радев за първото място в тези избори”, каза с лека ирония Дончева.

Пред БНТ тя добави, че вчера е имало заседание на Изпълнителното бюро на партията, на което са взели решение да поискат отговорност от Националния съвет.

“И аз мисля, че резултатът от този Национален съвет ще бъде позитивен. Първо, защото в тези избори има два сериозни фактора. Единият е участието на БСП в предишното правителство, което беше замеряно с камъни и свалено с протестите от края на миналата година. Второто е появата на Румен Радев и огромните обществени очаквания, свързани с надеждите на хората той да разчисти Борисов и Пеевски от политическия терен. В крайна сметка хората съсредоточиха тези очаквания върху една персона”, обясни Дончева.

Резултатът на Радев

Лидерът на “Движение 21” добави, че резултатът на Радев от изборите е убедителен. “Дали ще успее или не — предстои да видим.Но тези два фактора бяха смазващи за БСП, защото и разрезите на социологическите сондажи показаха, че на практика БСП е загубила половината си вот към формацията на Румен Радев”.

Според Дончева на старото ръководство на БСП "откровено липсваше политически усет и надделяваше политическата лакомия пред една трезва преценка за последиците от подобни действия”.

"Сега те се явяват в ролята на ментори, след като са доказали, че нямат политически усет. Но ми се вижда проява на нахалство да кажеш, че точно новото ръководство разделяло партията”, каза още Дончева и добави, че все пак смята, че БСП-ОЛ ще направи всичко, което е по силите си, за да се възстанови от поражението си.