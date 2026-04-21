IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live

Мъж пострада, след като запали апартамента си в Поморие

Потушени са 57 пожара в страната през изминалото денонощие

21.04.2026 | 08:21 ч. 2
Снимка: архив, БГНЕС

През изминалото денонощие специализираните звена в страната са потушили 57 пожара и са се отзовали на 90 сигнала за произшествия, съобщи Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".

Пострадал е един човек при пожарите.

В 15:21 ч. вчера в ОЦ при РДПБЗН-Бургас е получен сигнал за пожар в апартамент в град Поморие. На място е изпратен един автомобил. Собственикът на апартамента, мъж на 58 години, го е запалил и е пострадал с изгаряния на лицето и ръцете. 

В 23:02 ч. вчера в ОЦ при СДПБЗН е получен сигнал за запалена гума пред вход на осеметажен жилищен блок в София, ж.к. „Сухата река“. На място са изпратени четири пожарни автомобила, 1 автомеханична стълба и линейка на СДПБЗН. Вследствие на силното задимяване във входа са евакуирани 20 човека. Няма пострадали.

С преки материални щети са възникнали 19 пожара. Без нанесени материални щети са възникнали 38 пожара.

Извършени са 28 спасителни дейности и помощни операции.

Лъжливите повиквания са пет.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Главна дирекция Пожарна безопасност и защита на населението пожари Поморие
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem