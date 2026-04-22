Сняг изненада шофьорите на проходите "Превала" и "Пампорово"

Сняг изненада тази сутрин шофьорите в Смолянско на част от високопланинските проходи в района.

В проходите "Превала" и "Пампорово" е натрупала снежна покривка, съобщават от Областното пътно управление – Смолян.

Кадри в социалните мрежи също показват заснежени участъци и усложнени условия за движение.

В по-ниските части на областта валежите са под формата на дъжд, а пътните настилки остават мокри и хлъзгави.

От пътните служби уверяват, че следят обстановката и при необходимост ще бъдат изпратени машини за почистване на снега и обработка на пътищата.

Смолянският регион често е сред първите в страната, където се появява сняг при рязка промяна на времето, особено през преходните сезони.

Заради високата надморска височина и близостта до Родопите, подобни изненади не са рядкост, което изисква повишено внимание от страна на шофьорите.