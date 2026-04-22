Художник в изгнание подмами руски учители да повторят речта на Хитлер

В Берлин учителката обеща, че победата на страната ѝ е "неизбежна и близка" и че управляващият режим "ще пребъде хиляда години". Речта не би предизвикала учудване в нацистка Германия, където Адолф Хитлер често се хвалеше, че Третият райх ще просъществува хилядолетие.

Въпросната учителка обаче е от руското село Берлин (население 613 души) в Челябинска област и вярва, че речта е поръчана от управляващата партия на президента Путин като знак на подкрепа за руските войници, сражаващи се в Украйна.

Всъщност тя се е хванала на измама от Владислав Бохан, беларуски артист в изгнание, който редовно заблуждава руските учители да повтарят нацистка реторика или сляпо да се подчиняват на странни "заповеди", които той представя като идващи от партията на Путин "Единна Русия".

Целта му, казва той, е да покаже, че въпреки фалшивото твърдение на Путин, че се бори с нацизма в Украйна, самата Русия става все по-фашистка по природа, пишат от The Times.

Бохан, който живее в Полша, преди това е мамил руски учители да държат плакати с надпис "Един народ, една нация, един лидер" - основен елемент от нацистката пропаганда, отнасящ се до Хитлер. Той също така е убеждавал руски учители да участват в кампания, наречена "Работата те освобождава" - лозунг, който е бил изложен над входа на Аушвиц.

"Руските учители подкрепят фашизма със своя конформизъм", казва Бохан пред The ​​Times. "Фашизмът не е точно такъв, какъвто е описан в учебниците по история - с биенето на барабани и маршируването на черноризци. Постепенно се превръща в навик или рутина. И хората дори не забелязват как се трансформира обществото им. Става част от нормалния живот."

Един от най-известните му политически мотивирани трикове дойде през 2024 г., когато той измами учители в руската област Воронеж да направят шапки от алуминиево фолио, за да осигурят защита срещу сателити на НАТО, които "се опитваха да облъчат руския народ физически и биологично".

Бохан им казал да украсят шапките с руското знаме и да публикуват онлайн снимки и видеоклипове като доказателство, че са се подчинили. Редица училища в региона, който е близо до Украйна, се подчинили.

Първоначалната цел на проекта му била да се опита да повлияе на хората в Русия

"Исках да им покажа колко ужасяващо е всичко. За съжаление обаче нямаше никакво размишление, само заплахи и обиди", отбелязва той.

В последния си акт учителите в Челябинска област неволно повториха пред камерата сегменти от реч, произнесена от Хитлер преди нацисткото нахлуване в Полша през 1939 г. Във версията на Бохан Украйна замени Полша, а регионът Донбас беше заменен с Данциг, полският град, който днес се нарича Гданск.

Въпреки че Бохан е наричан "шегаджия", той настръхва от термина и от внушението му, че има нещо смешно в плъзгането на Русия към фашизъм.

"Няма нищо смешно в това, което се случва", категоричен е той.

Той беше принуден да избяга от Беларус през 2021 г. под заплахата от затвор, след като беше арестуван по време на протести срещу Александър Лукашенко, промосковския диктатор.

Репресиите на Путин срещу всякаква независима мисъл в Русия принудиха стотици хиляди хора да избягат от страната, докато тези, които остават, са изложени на все по-голям риск, ако се отклонят от линията на Кремъл.

Във вторник полицията в Москва задържа ръководителя на най-голямото руско издателство "Ексмо", като част от текущо разследване за ЛГБТ "екстремизъм". Кремъл добави "международното ЛГБТ социално движение", умишлено неясен термин, към официалния си списък с екстремисти и терористи през 2023 г. Ходът дойде малко преди Москва да премахне от списъка талибаните, които управляват Афганистан от 2021 г.

Евгений Капиев, главният изпълнителен директор на "Ексмо", беше отведен за разпит по време на полицейска акция в офисите на издателството. Руският вестник "Комерсант" съобщи, че може да бъде обвинен в организиране на екстремистка дейност заради публикуването на "Лято с пионерска вратовръзка", бестселър за гей романс в съветски летен лагер.

Престъплението се наказва с до десет години затвор. Редица хора от руския издателски бизнес вече бяха арестувани заради връзките им с книгата.