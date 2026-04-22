BGONAIR Live Новини Днес | 31

ПСС: В планините още превалява дъжд, на много места и сняг

Лоши са условията за туризъм

22.04.2026 | 10:00 ч. 0
БГНЕС

БГНЕС

Времето в планините е облачно и мъгливо, с температури около нула градуса, има още превалявания от дъжд, а на много места вали и сняг.

Условията за туризъм са лоши, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Няма регистрирани инциденти за изминалото денонощие.

Според прогнозата за времето в планините ще бъде облачно и на места ще има валежи от краткотраен, временно интензивен дъжд с гръмотевици. Над около 1200-1400 m дъждът ще се примесва или ще преминава в сняг. Ще духа умерен и силен северен вятър, по най-високите части - северозападен. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 4°, на 2000 метра – около минус 1°.

туризъм планини ПСС
