При обработени 98.33% протоколи: ПБ с 44.67% от вота, ГЕРБ-СДС - 13.36%, "Възраждане" е на ръба

Данните на ЦИК към 13:00 на 20 април при обработени 98.33% СИК протоколи в РИК продължават да сочат убедителна победа на "Прогресивна България" с 44.67%.

ГЕРБ-СДС започват да затвърждават второто си място с 13.36%, докато ПП-ДБ имат 12.75%

На четвърто място е ДПС с 6,86%, а над чертата продължава да бъде "Възраждане" с 4,28%.

Под чертата, в рамките на около 3%, остават БСП-Обединена левица, "Сияние", "Величие" и МЕЧ.

Засега се оформя петпартиен парламент.

Ето и подреждането:

"Прогресивна България" - 44.67%

ГЕРБ-СДС - 13.36%

ПП-ДБ - 12.74%

ДПС - 6,8%

"Възраждане" - 4,28%

МЕЧ - 3,24%

"Величие" - 3,12%

"БСП-Обединена левица" - 3,02%

"Сияние" - 2,9%

АПС - 1,53%

ИТН - 0,7%