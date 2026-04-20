При обработени 98.33% протоколи: ПБ с 44.67% от вота, ГЕРБ-СДС - 13.36%, "Възраждане" е на ръба

Данните на ЦИК към 13:00 на 20 април при обработени 98.33% СИК протоколи в РИК продължават да сочат убедителна победа на "Прогресивна България" с 44.67%.
ГЕРБ-СДС започват да затвърждават второто си място с 13.36%, докато ПП-ДБ имат 12.75%
На четвърто място е ДПС с 6,86%, а над чертата продължава да бъде "Възраждане" с 4,28%.
Под чертата, в рамките на около 3%, остават БСП-Обединена левица, "Сияние", "Величие" и МЕЧ.
Засега се оформя петпартиен парламент.
Ето и подреждането:
- "Прогресивна България" - 44.67%
- ГЕРБ-СДС - 13.36%
- ПП-ДБ - 12.74%
- ДПС - 6,8%
- "Възраждане" - 4,28%
- МЕЧ - 3,24%
- "Величие" - 3,12%
- "БСП-Обединена левица" - 3,02%
- "Сияние" - 2,9%
- АПС - 1,53%
- ИТН - 0,7%