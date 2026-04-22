Астролог: Кармата на Радев е свързана със съдбата на България

В предаването “България сутрин” астрологът Мира Кунева коментира как ще се подредят звездите за Радев и каква е кармата му.

По думите на Кунева тази пролет астрологичните влияния в хороскопа на България се очаква да бъдат благоприятни.

"Тази пролет в хороскопа на България Юпитер минава през Слънцето на България. Това се случва веднъж на 12 години и е много хубаво нещо. Хубаво е, че нещо се случва. Влиянията в хороскопа на България са много добри и тази промяна трябва да е нещо много прогресивно. Хороскопът на "Прогресивна България" е малко странен. Основана е в началото на март, там има три планети на Риби - такива структури трябва да са гъвкави и адаптивни", предсказа астрологът.

Слънцето на "Прогресивна България" е в тригон с Юпитер - аспект на късмета и шанса. Кунева предрече, че пред Радев стоя предизвикателства.

“Кармата на Румен Радев е вързана със съдбата на България, това е показател, че има нещо да свърши. Той е роден със силен аспект на Марс, Плутон и Уран, който носят хора, които обичат риска. Още от лятото ще започнат трудности във всичко, което прави. Вероятно ще има разочарования от хора, с които работи", допълни астрологът пред Bulgaria ON AIR.

Влияние на Плутон

Кунева уточни, че в хороскопа на България има влияние на Плутон. "Ноември и декември също може да има кризисни ситуации, свързани с цени. Виждаме, че ситуацията в света не се разви по най-желания сценарий. Надявам се през май да отидат към споразумение и примирие. Дори да спрат войната, кризата няма толкова бързо да се уреди. Следващите години няма да са много спокойни за света", посочи тя.

Уран, който влезе в Близнаци и Нептун в Овен правят хубави аспекти в картата на България, които ще отворят възможности пред икономиката ни.

"Ноември има трус, но има и възможности пред България. Лятото Юпитер влиза в Лъв - не всичко е черно. Много зависи от решенията, които ще вземат новите ни управници", прогнозира Кунева.

