Lufthansa отменя 20 хил. летни полета заради цените на горивата

Германската авиокомпания Lufthansa отмени 20 хиляди летни полета в Европа поради покачващите се цени на горивата, които направиха много пътувания "нерентабилни“ за фирмата.

Lufthansa съобщава, че съкращенията от май до октомври ще спестят 40 хиляди тона реактивно гориво.

Авиокомпанията заяви, че първите 120 полета са били отменени в понеделник, отчасти поради "значително повишените цени на керосина“, но също и поради "допълнителни тежести от трудови спорове“.

20 000 отменени полета ще засегнат хъбовете, опериращи във Франкфурт, Мюнхен, Цюрих, Виена, Брюксел и Рим, и ще "намалят броя на нерентабилните полети на къси разстояния“.

Обяснявайки хода си, Lufthansa заяви, че цените на самолетното гориво са се "удвоили от избухването на конфликта в Иран“.

Гориво в резерва

Airlines UK, търговска организация, представляваща британските превозвачи, заяви, че министрите на Обединеното кралство трябва да направят подготовка сега, ако искат да избегнат прекъсвания по-късно, предупреждавайки за "непосредственото въздействие върху авиационния сектор на Обединеното кралство и потребителите в Обединеното кралство в случай на продължаване или влошаване на прекъсванията в доставките на реактивно гориво“.

Организацията призова за изграждане на горивни резерви чрез увеличаване на производството на повече керосин от петролните рафинерии. Тя поиска също така горивото с американско качество, което може да се използва от някои самолети, да бъде внесено.

В допълнение към това, Airlines UK призова правителството да намали данъците и да спре някои екологични разпоредби.

Само вчера ЕС обяви, че ще предостави насоки на авиокомпаниите как да се справят с проблеми като летищни слотове, права на пътниците и задължения за обществени услуги в случай на недостиг на реактивно гориво поради войната в Иран.

Апостолос Цицикостас, комисар на транспорта на ЕС, заяви, че "към днешна дата“ няма недостиг, но предупреди, че продължителното блокиране на Ормузкия проток би било "катастрофално“ за Европа и световната икономика.