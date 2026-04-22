Проф. Пимпирев: Глобално затопляне ще отвори Северния морски път и през зимата

Това е най-краткият път между Северна Америка, Европа и Азия.

22.04.2026 | 16:37 ч. 6
34-ата българска антарктическа експедиция завърши успешно. Проф. Христо Пимпирев, който е ръководител на българската експедиция, отново разказа любопитни подробности в студиото на "България сутрин".

"Всяка експедиция е различна от предишните, тази е една от най-успешните. Изпълнихме 35 научни проекта с международно участие. България се превърна в световен център на полярните изследвания", заяви проф. Пимпирев за Bulgaria ON AIR.

"В базата за втора година работиха две гръцки изследователки биоложки, които направиха гмуркания с акваланг, въпреки че там има леопардови тюлени, които не прощават на движещите се същества", съобщи още той.

В базата и на кораба ни е имало още изследователи от Румъния, Черна гора и Турция.

Проф. Пимпирев съобщи, че през ноември 2026 г. ще организират първата Балканска полярна конференция в страната ни. 

"Ще ги съберем в България, защото ние сме център на полярните изследвания. Великите нации ни търсят сами, те идват при нас. Антарктида е много голям континент - по-голям от Австралия, по-голям от Европа, и ние сме много здраво стъпили там. Корабът ни се върна на 9 март от дългото си плаване. Сложихме четвърти пингвин за четвъртата успешна експедиция с него. Надявам се скоро да сложим и бяла мечка", изтъкна ученият. 

Проф. Пимпирев отбеляза, че са провели сериозни изследвания съвместно с германски учени и изключително скъпата им и точна техника.

За пръв път нашият кораб стигна до самия континент Антарктида, защото нашата база е на остров Ливингстън, обърна внимание изследователят.

Проф. Пимпирев подчерта, че климатичните промени са много ярко изразени, визирайки затоплянето в западната част на Антарктида. 

Липсата на сняг дава възможност на биолозите да изследват скалите за скритото под снега - редки метали.

"В Арктика също се усеща силно това глобално затопляне. То ще отвори Северния морски път и през зимата - това е най-краткият път между Северна Америка, Европа и Азия. Това е един от плюсовете. Същественият минус е повишаването на морското ниво", разясни изследователят.

Проф. Пимпирев каза, че в Антарктика климатът е един от най-суровите на Земята и видовете, които са се приспособили, са много крехки, а всяка промяна на климата води до драстични промени при тях. 

Пингвини, чийто жизнен цикъл е свързан със снасяне на яйца на сушата, количеството им се увеличава, защото се увеличава свободната от лед земя. Свикналите да живеят само на лед животни, тяхното количество намалява. 

Промяната в климата оказва влияние и на растителността: "Появиха се малки гъби на Антарктида, имаме зелена трева".

