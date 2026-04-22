АПИ уволнява пияния служител

Служителят беше хванат с 1,98 промила алкохол в кръвта

22.04.2026 | 14:52 ч.
БГНЕС

Агенция “Пътна инфраструктура” излезе с позиция, в която съобщава, че са предприети действия за освобождаване на служителя от Областно пътно управление - Добрич, заловен при проверка от “Пътна полиция" да шофира след употреба на алкохол . 

“Трудовите му правоотношения ще се прекратят според разпоредбите на Кодекса на труда”, се казва в съобщението на АПИ, цитирано от “24 часа”.

“Ръководството на Агенцията не толерира неспазването на правилата за движение по пътищата и вътрешните правила за поведение на служителите в държавната пътна администрация и ще приложи стриктно разпоредбите на нормативната уредба”, се казва още в съобщението на АПИ.

Свързани статии

По-рано днес стана ясно, че 54-годишен служител на АПИ е бил спрян за проверка. Служителят е шофирал служебна кола на АПИ, а дрегерът е отчел 1,98 промила алкохол в кръвта.

 

