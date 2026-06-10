Заради ПВУ: Вадят "Мини Марица – изток" и "ТЕЦ Марица изток 2" от БЕХ

"Мини Марица -изток" и "ТЕЦ Марица изток 2" се отделят от структурата на Българския енергиен холдинг (БЕХ), реши днес правителството. Това обяви министърът на енергетиката Ива Петрова на брифинг в Гранитната зала на Министерския съвет.

По думите ѝ преструктурирането е ангажимент по Плана за възстановяване и устойчивост.

Така, както беше договорена през 2025 г., реформата включва отделяне на "Мини Марица-изток" и "ТЕЦ Марица изток 2" от структурата на БЕХ. Има забавяне на тази реформа и неизпълнението на нейната цялост постави под въпрос над 1 млрд. евро финансиране по ПВУ, но и по териториалните планове за справедлив преход, каза министърът.

Първата част на решението на Министерския съвет е да бъде изпълнен етап 93 от ПВУ, който предполага създаването на ново държавно предприятие, което да бъде едноличен собственик на вътрешните предприятия, които в момента са собственост на БЕХ и след извършване на оценка от одитор активите да бъдат прехвърлени, обясни Петрова.

Тя подчерта, че реформата за преструктуриране на БЕХ е част от една по-голяма и цялостна интегрирана концепция, която касае комплекса "Марица Изток". Решението на правителството съдържа ангажимент за изготвяне на бизнес и финансов план на новото предприятие, инвестиционен план за реализация на интегрирана концепция за комплекса "Марица Изток" и съгласуване на тези документи с национално представителните синдикални организации, ДАНС, включително и диалог с Народното събрание, каза енергийният министър.

Петрова информира, че миналата седмица са проведени браншови съвети, на които са поставени началните рамки на концепцията и диалогът върви конструктивно. Според министъра широкото участие на всички заинтересовани страни е изключително важно. Тази реформа не е просто създаване на ново дружество, а стъпка в контекста към цялостна интегрирана концепция за комплекса "Марица Изток", който е изключително важен за енергийната сигурност на страната, за икономическата сигурност и за конкурентоспособността. Това е стратегически въпрос, който трябва да решим, каза Ива Петрова.

За договора с „Боташ“: Политическият диалог е поставен, преговорите продължават

Преговорите между България и Турция за предоговаряне на договора с „Боташ“ продължават, след като вече е поставена рамката на политическия диалог между двете страни. Това заяви министърът на енергетиката Ива Петрова в отговор на въпрос на БГНЕС за развитието на разговорите след срещата й с турския министър на енергетиката.

„Това, което и аз споделих с вас в края на миналата седмица, е, че моите срещи с турския ми колега поставиха рамката на политическия диалог“, каза Петрова.

Тя подчерта, че в момента разговорите навлизат в следващ етап и поиска търпение до приключването им.

„В момента вървят преговори. Моля ви за малко търпение. Вярвам, че ще имаме новини, които да споделим с вас съвсем скоро“, заяви министърът.

Петрова увери, че обществото ще бъде своевременно информирано за резултатите от разговорите.

„Отново потвърждавам, че ще бъдем абсолютно открити и прозрачни във всички теми“, каза тя.

Казусът с „Боташ“

На 3 януари 2023 г. по време на служебното правителство на премиера Гълъб Донев, който днес е финансов министър, България подписа договор с турската компания „Боташ“ за пренос на природен газ, който според публични данни струва на страната близо 1 млн. лева дневно. Таксата се дължи независимо дали се пренасят количества газ, а срокът на договора е 13 години, като прекратяването му е възможно при заплащане на цялата дължима сума.

Въпреки критиките бившият президент и настоящ премиер Румен Радев отхвърля твърденията, че договорът е неизгоден, определяйки ги като „политическа атака“.

През последните години няколко правителства заявяват, че се опитват да предоговорят условията по споразумението, но към момента без постигнат резултат.

По темата с договора с турската компания „Боташ“ енергийният министър Ива Петрова заяви на 21 май, в отговор на въпрос на БГНЕС, че България предстои да започне нов кръг от разговори с турската страна с цел намиране на „работещо и балансирано решение“. Тя уточни, че екипът ѝ анализира вече изпратени предложения, подготвени от предходния министър Трайчо Трайков, и че предстои среща между двете страни, на която ще бъде представена първоначалната българска позиция. По думите ѝ целта е постигане на взаимно приемливо решение по договора.