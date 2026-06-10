Ръководителят на руското външно министерство отбеляза, че Европейският съюз едва ли ще промени позицията си по Украйна, съобщи ТАСС.

Системата за европейска сигурност е окончателно разрушена от колективния Запад. На този фон е важно да не се допусне превръщането на "общия евразийски дом" в арена на геополитическо противопоставяне, подчерта руският външен министър Сергей Лавров на заседание на Съвета на министрите на външните работи на Организация на Договора за колективна сигурност.

Той също така съобщи, че страните от Организацията на Договора за колективна сигурност / ОДКС/са се договорили да разгледат прилагането на съответна разпоредба от устава на организацията спрямо Армения заради неплащане на членски внос в продължение на две години.

По думите му Европейският съюз едва ли ще промени позицията си по Украйна. Според Лавров това би изисквало чудо, а чудеса не се случват.

Европейската система за сигурност

Системата за европейска сигурност е "окончателно разрушена" от колективния Запад.

Важно е да не се допуска превръщането на "общия евразийски дом" в арена на геополитическо противопоставяне.

НАТО се стреми да гарантира евразийската сигурност "по свои правила, по свое виждане и под свое ръководство".

ОДКС остава отворена за диалог с НАТО, но Алиансът никога не е приемал предложение за обща дискусия по въпросите на сигурността.

Армения

Армения формално остава пълноправен член на ОДКС.

Според Лавров Ереван трябва скоро да направи избор между Европейския съюз и Евразийски икономически съюз.

По думите му Армения системно разширява сътрудничеството си с НАТО чрез военни учения, покупки на военно оборудване и обмен на делегации.

Държавите от ОДКС ще разгледат възможността за прилагане на уставни мерки заради натрупаните задължения на Армения към бюджета на организацията.

Политиката на Европа

Според Лавров ЕС се опитва да засили международното си влияние чрез участие в усилията за уреждане на конфликта в Украйна.

Посланиците на Великобритания, Франция и Германия са поискали среща със заместник-министъра на външните работи на Русия.

Руският външен министър заяви, че техните позиции по украинския въпрос ще бъдат изслушани.

Той посочи, че президентът на Финландия Александер Стуб вече говори за сдържане на Русия, въпреки че страната сравнително наскоро е станала член на НАТО.

Русия ще подхожда предпазливо към предложения за диалог с Европа, докато не се увери, че те са сериозни и конструктивни.

Според Лавров промяна в позицията на ЕС по Украйна е малко вероятна: "Чудеса се случват, но много трудно мога да повярвам, че с днешния Европейски съюз може да се случи такова чудо."

