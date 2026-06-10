Задържаха жена в Дивотино за безразборна стрелба

Жена е задържана в пернишкото село Дивотино за безразборна стрелба, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Инцидентът е станал във вторник в следобедните часове. Местни хора са подали сигнал, в който се съобщава, че се чуват изстрели от съседен имот.

Служители на Първо районно управление са установили, че 36-годишна жена от селото е стреляла. Тя живее на семейни начала с 44-годишен мъж, а оръжието е законно притежавана от него пневматична пушка.

Свързани статии Стрелба по автобус на градския в Перник

Двойката е била употребила алкохол. По първоначални данни няма конкретна причина за извършените хулигански действия. Двамата са задържани за срок до 24 часа. Образувано е досъдебно производство, работата, което продължава под надзора на прокуратурата.

През месец май четирима младежи бяха задържани за стрелба по автобус на градския транспорт. В момента на инцидента в превозното средство са се намирали шофьорът, кондукторът и трима пътници, които не са пострадали.