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Задържаха жена в Дивотино за безразборна стрелба

В ареста е и мъжът, с който живее на семейни начала

10.06.2026 | 12:25 ч. 1
Снимка: Пиксабей

Снимка: Пиксабей

Жена е задържана в пернишкото село Дивотино за безразборна стрелба, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Инцидентът е станал във вторник в следобедните часове. Местни хора са подали сигнал, в който се съобщава, че се чуват изстрели от съседен имот.

Служители на Първо районно управление са установили, че 36-годишна жена от селото е стреляла. Тя живее на семейни начала с 44-годишен мъж, а оръжието е законно притежавана от него пневматична пушка.

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Двойката е била употребила алкохол. По първоначални данни няма конкретна причина за извършените хулигански действия. Двамата са задържани за срок до 24 часа. Образувано е досъдебно производство, работата, което продължава под надзора на прокуратурата.

През месец май четирима младежи бяха задържани за стрелба по автобус на градския транспорт. В момента на инцидента в превозното средство са се намирали шофьорът, кондукторът и трима пътници, които не са пострадали.

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Тагове:

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